В Карпатах умер 26-летний турист из Бахмута: что произошло

На Закарпатье в горах умер мужчина

Реклама

В Закарпатской области в горах скончался 26-летний мужчина.

Об этом передает ГСЧС в Закарпатской области.

Спасатели получили сообщение о том, что во время туристического маршрута 26-летний житель г. Бахмут получил травмы и нуждается в помощи в горной местности недалеко от села Круглый на Раховщине.

Реклама

На поисково-спасательные работы отправились горные спасатели из сел Квасы и Выдричка.

Сообщение о том, что мужчина нуждается в помощи в горах, прислал его отец, который рассказал о плохом самочувствии сына и передал его координаты. Специалисты прибыли на указанное место, однако обнаружили только его личные вещи и телефон. Они осмотрели местность и обнаружили мужчину в нескольких метрах в обрыве в тяжелом состоянии.

Спасатели вытащили его оттуда, оказали в медицинскую помощь и транспортировали в авто. Во время транспортировки у него произошла остановка дыхания. Спасатели проводили реанимационные мероприятия, но, несмотря на все старания, мужчина умер.

Работники ГСЧС доставили его тело в г. Тячев и передали правоохранителям.

Реклама

Ранее сообщалось, что на горе Пип Иван обнаружили тело мужчины.