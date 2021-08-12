В Карпатах установили часовню на месте "явления дьявола": фото

Сооружение с крестом, памятной таблицей и странной фотографией "дьявола" заметили туристы на границе с Румынией.

В Чивчинском массиве Карпат на территории Верховинсокого национального природного парка турист Богдан Салий, который проходил многодневным пешеходным маршрутом, обнаружил странную часовню. Как гласит надпись на памятной табличке, вмурованной в стену, она была установлена из-за "явления дьявола".

Фото этого возведенного из каменя сооружения турист опубликовал на своей Facebook-странице.

По словам Богдана Салия, фотографию он сделал в понедельник, 9 августа, во время 6-дневного похода по маршруту "Верховина — Крынта — Гриняви — Чивчини — Черногора — Быстрец".

Фото из соцсетей

Часовня установлена неподалеку полонины Балтагура и скалы Бабы, возле границы с Румынией. Как гласит надпись на табличке, именно в этой местности — между полониной Батагура и горой Коман — 19 июля 2017 года в 13:28 было замечено "появления дьявола".

Фото из соцсетей

Еще одна путешественница Анна Шандура-Шанина поделилась изображением этого "дьявола" — его фото строители прикрепили на часовне. На фото зафиксировано темное пятно в небе над горами, очертания которого напоминают рогатое существо.

Фото из соцсетей

Как сообщает местное издание "Крус", в управлении лесного хозяйства Ивано-Франковской области подтверждают, что такой объект на территории Верховинского НПП существует, но кто и когда его установил объяснить пока не могут.

Напомним, ранее в Карпатах во время прохождения маршрута в районе гора Круглая Боржавского хребта в трех туристов попала молния.

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