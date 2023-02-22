В Карпатах утих пятидневный шторм: невероятные фото с горы Пип Иван

В среду, 22 февраля, в украинских Карпатах улучшилась погода — стих 5-дневный шторм. Но на горе Поп Иван ограничена видимость, а также мороз.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Утром по состоянию на 07:50 на высокогорье немного ветрено и облачно.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена, ветер юго-западный 5-6 м/с. Температура воздуха -8°С", — говорится в сообщении.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Горный спасатель Василий Фицак обнародовал фотографии зимних Карпат с горы Пип Ивана после пятидневного шторма.

К слову, на горе Поп Иван Черногорский была сильная метель. Там намело почти два метра снега.

Напомним, синоптики сообщили, что 22 февраля в Украине станет немного похолоднее. Также небольшой снег и дождь. В частности, на высокогорье восточной части Закарпатья и Прикарпатья находится значительная снеголавинная опасность.

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