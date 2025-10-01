В Карпатах уже настоящая зима: намело полметра снега и ударил мороз

В Карпатах намело полуметровые переметы снега / © Pixabay

Сегодня, 1 октября, на горе Поп Иван образовались переметы снега до полуметра. Температура воздуха –5°С. Видимость ограничена, идет снег.

Об этом сообщил горный спасатель Василий Фицак.

По его данным, ветер дует со скоростью 6-8 м/с, а его порывы составляют до 12 м/с.

Спасатель отметил, что в горах уже намело 5-15 см, а местами есть переметы высотой до 50 см.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в начале октября погода в Украине будет холодной и мокрой.

«Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной», — отметила она.

По прогнозу, 1 октября максимальная температура воздуха в течение дня составит всего +6…+10 градусов. Чуть теплее будет на юге, +11…+16 градусов. Холода придаст довольно порывистый ветер.