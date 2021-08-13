В Карпатах в ДТП попали туристы из Саудовской Аравии: среди пострадавших младенец

В Карпатах в ДТП попали туристы из Саудовской Аравии: среди пострадавших младенец

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В с. Поляница Ивано-Франковской области в четверг, 12 августа, в 19:04 в ДТП попали граждане Саудовской Аравии.

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Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

По предварительным данным, 39-летняя водитель автомобиля Jeep Patriot, гражданка Саудовской Аравии, не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Hуundai, за рулем которого был 34-летний ее соотечественник.

В аварии пострадали иностранные туристы, которые ехали в Hуundai: 29-летняя женщина и младенец 2021 рождения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Украину массово едут туристы из Саудовской Аравии. С начала лета прибыло уже почти 30 000 путешественников из этой страны. И это уже больше чем за весь 2019 год. Приезжают они в среднем на неделю и денег на отдых не жалеют.

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