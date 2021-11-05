В Карпатах в горах потерялся 12-летний мальчик: спасатели рассказали подробности

В ГСЧС создали две поисковые группы, прочесывающие местность

В Карпатах во время спуска с горы Хомяк, вблизи села Татаров Ворохтянской ТГ Ивано-Франковской области 5 ноября потерялся 12-летний мальчик. Его разыскивают.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Семья приехала на отдых в Карпаты из Мариуполя. 5 ноября в 10:00 они начали восхождение на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны КПП урочища "Женец", вблизи с.Татаров. В 14:00 ребенок побежал вперед по маршруту и потерялся.

Родители вызвали спасателей. В ГСЧС создали две поисковые группы, прочесывающие местность. Также в 16:55 ребенок позвонил спасателям. Мальчик сообщил, что слева от него протекает ручеек, а также сбросил координаты. Продолжаются поиски.

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