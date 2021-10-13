В Карпатах в октябре выпал снег: в Сети публикуют впечатляющие фото из вершин

В Карпатах в октябре выпал снег: в Сети публикуют впечатляющие фото из вершин

В Карпатах в октябре началась зима.

В Карпатах 12 и 13 октября выпал снег. В Сети публикуют впечатляющие фотографии и видео с вершин.

Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook сообщил, что 13 октября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6 градусов. Также спасатели показали, как выглядят заснеженные вершины Карпат.

Скриншот с видео

Заснежило 13 октября также на горно-лыжном курорте "Буковель". Об этом свидетельствуют видео с веб-камер.

Скриншот с видео

12 октября снег выпал также и на горе Ягодная. В Сети местные показали видео с вершины, судя по которому в Карпатах началась настоящая зима в октябре.

Напомним, синоптики говорят, что в большинстве регионов Украины 13 октября пройдут дожди, температура днем — от 8 ℃.

Новости Украины: в Карпатах на склонах Черногорского хребта и Буковеля выпал снег

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