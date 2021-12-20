В Карпатах во время катания на лыжах травмировались двое туристов

Травмировались туристы из Львова и Чернигова.

На горе Тростян Львовской области спасатели оказали помощь двум туристам-лыжникам, травмировавшимся во время катания.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

"19 декабря спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе г. Тростян оказали помощь 2-м травмированным туристам-лыжникам. Спасатели предоставили помоч травмированному туристу из Львова, 2002 года рождения. Он травмировал левую ногу. Так же помогли лыжницы из г. Чернигова, года рождения, которая травмировала левую ногу», – говорится в сообщении спасателей.

По данным чрезвычайных ситуаций, спасатели предоставили пострадавшим медицинскую помощь и спустили к подножию горы, а затем передали медикам для предоставления дальнейшей помощи.

Напомним, спасатели разработали приложение для путешественников, идущих в горы. Как он работает – читайте по этой ссылке.

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