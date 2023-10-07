В Карпатах возможен мокрый снег: прогноз погоды на 8 октября

В Украине резко похолодало – уже в ближайшее время жители некоторых областей почувствуют первые заморозки.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье, 8 октября, дожди с мокрым снегом возможны в Карпатах. Температура ночью и днем будет колебаться от 6 до 13 градусов.

В западных областях ночью умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +8…+13°С.

В северных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +7…+12 °С.

В центральных областях ожидается сухая погода. Ветер западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, утром и днем понижение до +7…+12 °С.

В южных областях без осадков. Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +17...+22°С.

В восточных областях утром и днем без осадков. Ветер западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем понижение до +6…+11 °С.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание. Об этом читайте в нашей новости.