В Карпатах выходными ожидается значительная лавинная опасность: туристов призывают не покорять горы

В Карпатах ожидаются снегопады и лавинная опасность 3-го уровня.
В Карпатах с 28 по 30 января сохранится высокая вероятность схода лавин.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"28-30 января в связи со снегопадами и вьюгами на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.
Спасатели призывают отдыхающих воздержаться от походов в горы и соблюдать правила личной безопасности.
Как ранее сообщалось, последние выходные месяца, 29-30 января, в Украине будут богаты снегом. По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 января, в стране ожидается небольшой мокрый снег, в Крыму небольшой дождь, лишь в западных и южных областях днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. В воскресенье, 30 января, ночью будет идти умеренный снег, метель (в западных и северных областях местами значительный снег), на юге и востоке страны без осадков, днем в Украине ожидается умеренный мокрый снег.
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