В Карпатах выпал первый снег

В Карпатах холодно

Реклама

Сегодня, 24 августа, выпал первый снег в урочище Заросляк возле Говерлы.

Горные спасатели Прикарпатья сообщили, что температура воздуха опустилась до +2.

«По состоянию на 09:30 24.08.25 в урочище Заросляк, ветер западный 2-8 м/с, температура воздуха +2°С. Осадки в виде дождя и града», — говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что западные регионы страны накрыли значительное похолодание, которое и прогнозировали синоптики.

В частности, Галина, которая сейчас находится в Хмельницком говорит, что в городе всего +11. Кроме того, с самого утра дождь.

«Очень рано пришла осень. Пора доставать теплые вещи», — шутит женщина.

Синоптики предупреждали, что в выходные в Украине ощутимо снизится температура. Теплая погода вернется 28 августа, обещают синоптики.

Реклама

По прогнозу синоптиков «Укргидрометцентра», последняя неделя лета начнется с прохладной погоды с переменной облачностью и дождями в одном регионе. Везде будет наблюдаться ощутимое понижение температуры воздуха. Самая низкая ночная +7 градусов ожидается в понедельник, 25 августа, в западных и северных областях, самая высокая дневная +26 на юге и в Крыму.