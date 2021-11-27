В Карпатах выпал снег и поднялся сильный ветер: спасатели показали видео

Спасатели предупредили туристов о непогоде.
В Карпатах в субботу, 27 ноября, бурлит непогода. Там выпал снег и дует сильный ветер.
Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.
"Собрались в Карпаты? Там сейчас не сладко. В горном "меню": сильный ветер 25-30 м/с, туман и мокрый снег", — предупредили спасатели.
Черногорский горный поисково-спасатель пост сообщил, что на г. Поп Иван Черногорский ограничена видимость. Ветер юго-западный 15-17 м/с
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