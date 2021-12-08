В Карпатах выпало почти полметра снега, объявлено штормовое предупреждение

В Карпатах выпало почти полметра снега, объявлено штормовое предупреждение

Из-за снегопадов и метелей в высокогорье Ивано-Франковской области существует угроза схода лавин.

В Ивано-Франковской области выпало 45 см снега. Такое количество осадков выпало на снеголавинной станции на полонине Пожижевской в Карпатах. Из-за сильного снега и гололеда в регионе сегодня, 8 декабря, объявили штормовое предупреждение, 1 уровень опасности, желтый.

Как сообщил "Укринформу" руководитель Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Владимир Фригович, чуть меньше снега – 24 см выпало в Яремче.

В Коломые — 20 см осадков, в Ивано-Франковске — 13 см, на метеостанции "Долина" — 23 см снега.

В Укргидрометцентре проинформировали, что сегодня, 8 декабря, в связи со снегопадами и вьюгами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).

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