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В Карпатах зафиксировали 8 градусов мороза: атмосферное фото с горы Пип Иван

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В Карпатах зафиксировали 8 градусов мороза: атмосферное фото с горы Пип Иван

фото/Василий Фицак, Facebook

На вершине горы – ясно

В Карпатах, на горе Пип Иван Черногорский, 20 сентября температура воздуха опустилась ниже нуля.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На горе Поп Иван температура воздуха составляет -8°С. На вершине – ясно. Скорость южного ветра – 4-5 м/с.

К слову, в сентябре на горе выпал первый снег, а температура опустилась до минусовой большей — были зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах.

© facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщалось, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что   зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1233
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