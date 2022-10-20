В Карпатах зафиксировали 8 градусов мороза: атмосферное фото с горы Пип Иван

В Карпатах, на горе Пип Иван Черногорский, 20 сентября температура воздуха опустилась ниже нуля.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На горе Поп Иван температура воздуха составляет -8°С. На вершине – ясно. Скорость южного ветра – 4-5 м/с.

К слову, в сентябре на горе выпал первый снег, а температура опустилась до минусовой большей — были зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщалось, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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