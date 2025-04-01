В Карпатах заметили "единорога": ученые объяснили, откуда он взялся

Редкая косуля с одним рогом, которую заметили в национальном парке "Бойковщина", получила название "карпатский единорог".

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В национальном природном парке "Бойковщина", расположенном во Львовской области и частично в Закарпатье, заметили необычную косулю. Из-за природной аномалии она имеет только один рог, что и принесло ей название "карпатский единорог".

Фото опубликовали в соцсетях национального парка и Государственного агентства лесных ресурсов .

"Среди елово-буковых лесов появился настоящий мифический зверь – карпатский единорог. Этот редкий представитель дикой природы, являющийся национальным символом Шотландии и украшающий герб Великобритании, теперь поселился и в Карпатах!" – сообщили в нацпарке.

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Специалисты объяснили, что в природе иногда встречаются косули с одним рогом. Это может быть вызвано неправильным развитием или травмой, например во время стычки с другими животными.

"Но разве это повод не верить в чудеса? Лесные жители напоминают нам, что природа способна творить настоящие чудеса даже в самых обычных, на первый взгляд, существах", - добавили в Госагентстве лесных ресурсов.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили незваного хищника. В ходе обследования территории специалисты заметили американскую норку (визона речного), которая является инвазивным видом для природы Украины.