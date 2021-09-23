На горе Времен Иван Черногорский облачно и морозной / facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпаты пришла зима: горы засыпало снегом, а на вершинах ударил мороз (фото)

В Карпаты пришла зима: горы засыпало снегом, а на вершинах ударил мороз (фото)

Утром гору Поп Иван окутало холодом.

В первый месяц осени на высокогорьях Карпат наступила настоящая зима. Сегодня, 23 сентября, на горе Поп Иван Черногорский, которую еще вчера покрыло снегом, ударил мороз -5°С.

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Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский, которая является одной из самых высоких вершин украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, достаточно облачно и холодно.

"По состоянию на 8:20 23 сентября на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость. Ветер северо-восточный 5-6 м/с. Температура окружающей среды -5°С", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 22 сентября, в Украине выпал первый снег. Первые зимние осадки в этот осенний период покрыли высокогорья Карпат.

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