В Карпаты пришла зима: горы засыпало снегом, а на вершинах ударил мороз (фото)

Утром гору Поп Иван окутало холодом.
В первый месяц осени на высокогорьях Карпат наступила настоящая зима. Сегодня, 23 сентября, на горе Поп Иван Черногорский, которую еще вчера покрыло снегом, ударил мороз -5°С.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский, которая является одной из самых высоких вершин украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, достаточно облачно и холодно.
"По состоянию на 8:20 23 сентября на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость. Ветер северо-восточный 5-6 м/с. Температура окружающей среды -5°С", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 22 сентября, в Украине выпал первый снег. Первые зимние осадки в этот осенний период покрыли высокогорья Карпат.