В Карпаты вернулась зима: горы заметает снегом, ударили морозы (фото)

В высокогорье Карпат царят зимние условия: снегопад, порывистый ветер и ограниченная видимость

Автор публикации
Катерина Сердюк
Снег в Карпатах

На горе Поп Иван с утра 19 марта наблюдаются сложные погодные условия — снег и плотная облачность значительно усложняют видимость. Температура воздуха опустилась до -8°C, а ветер увеличивается до 12 м/с.

Об этом сообщает ГСЧС .

Туристов предупредили об опасности

В Карпатах снова напомнили о себе настоящие зимние погодные условия. Несмотря на календарную весну, высокогорье накрыло снегом, а густой туман фактически съел пейзажи, создав опасную ситуацию для туристов.

По данным наблюдений, на вершине Поп Иван преобладает облачная погода со снегопадом, а порывы юго-восточного ветра составляют 12 метров в секунду. Поэтому пребывание в горах становится не только некомфортным, но и потенциально рискованным.

Спасатели и специалисты в очередной раз подчеркивают: такие условия крайне опасны. Ограниченная видимость и сильный ветер могут привести к потере ориентации и переохлаждению.

«Горы сейчас не о прогулках – они об уважении и осторожности. Берегите себя и ответственно планируйте отдых», — отметили спасатели.

Путешественников призывают ответственно планировать свои маршруты, следить за прогнозами погоды и возможности отложить подъемы в горы до стабилизации условий.

Ранее говорилось, что март является переходным месяцем, поэтому в Украине возможны резкие изменения погоды . Вероятность снегопадов, по данным синоптиков, остается. Сильных морозов до -20…-30°C в марте не ожидается, хотя кратковременные похолодания в этот период возможны.

