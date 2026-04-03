В Карпаты вернулась зима: спасатели предупреждают об опасности

Туристов предупредили об опасности в Карпатах из-за снега

В Карпаты в апреле снова вернулась зима — в горах существенно ухудшилась погода.

Об этом передает ГСЧС в Ивано-Франковской области.

«Календарь говорит „весна“, а горы отвечают иначе… На гору Поп Иван апрель не нашел дорогу. Здесь царит зима — упрямая, холодная и бескомпромиссная», — отметили спасатели.

Сегодня на Пип Иване погода существенно ухудшилась:

облачно, густой туман;

ветер восточный до 18 м/с;

температура воздуха -3°C мороза;

высокая влажность;

интенсивное обледенение.

В ГСЧС предупредили, что ветер облепляет все льдом, стирает очертания и меняет знакомый рельеф до неузнаваемости. В таких условиях даже опытным туристам достаточно нескольких минут, чтобы остаться без ориентиров. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выходов в высокогорье.

Погода в Украине — последние прогнозы

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет новая волна похолодания.

Синоптики предупреждают о резком переходе от весеннего тепла к похолоданию и ночным заморозкам.