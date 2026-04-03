В Карпаты вернулась зима: спасатели предупреждают об опасности
Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье Карпат из-за ухудшения погоды.
В Карпаты в апреле снова вернулась зима — в горах существенно ухудшилась погода.
Об этом передает ГСЧС в Ивано-Франковской области.
«Календарь говорит „весна“, а горы отвечают иначе… На гору Поп Иван апрель не нашел дорогу. Здесь царит зима — упрямая, холодная и бескомпромиссная», — отметили спасатели.
Сегодня на Пип Иване погода существенно ухудшилась:
облачно, густой туман;
ветер восточный до 18 м/с;
температура воздуха -3°C мороза;
высокая влажность;
интенсивное обледенение.
В ГСЧС предупредили, что ветер облепляет все льдом, стирает очертания и меняет знакомый рельеф до неузнаваемости. В таких условиях даже опытным туристам достаточно нескольких минут, чтобы остаться без ориентиров. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выходов в высокогорье.
Погода в Украине — последние прогнозы
Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет новая волна похолодания.
Синоптики предупреждают о резком переходе от весеннего тепла к похолоданию и ночным заморозкам.