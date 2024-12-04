В каждой бригаде ВСУ появится уполномоченный по закупкам – Минобороны

Эта должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.

В бригадах ВСУ вводится новая штатная должность – уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Telegram.

"Подписал приказ, который вводит новый штатный пост в каждой бригаде Вооруженных сил Украины – уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг", – говорится в сообщении.

По словам министра, эти специалисты будут отвечать за планирование и организацию закупок, подготовку тендерной документации, анализ рынка, поиск поставщиков, отбор и оценку предложений. Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных воинов.

Он добавил, что новая должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.

"Наша цель – чтобы украинские воины своевременно получали все необходимые средства для отражения российской агрессии. Продолжаем системные изменения для укрепления обороноспособности и повышения эффективности Вооруженных Сил", – подытожил Умеров.

Напомним, минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВЛК, позволяющую проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

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