"В каждой семье должно быть не менее трех детей": Шмигаль о критической демографической ситуации в Украине

Из-за полномасштабного вторжения РФ демографическая ситуация в Украине остается сложной.

Об этом рассказал в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмигаль.

Он подчеркнул, что мы "потеряли огромное количество людей".

"К сожалению, люди погибают из-за этой полномасштабной войны. К сожалению, мы потеряли и тех людей, которые покинули Украину с детьми. Более миллиона украинских детей находится за границей. Задача — вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детишек, для того чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы», – сказал Шмигаль.

По его словам, чтобы решить эту проблему, в каждой украинской семье должно быть по меньшей мере трое детей.

"В целом в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей для того, чтобы у Украины были прекрасные будущие перспективы", - говорится в сообщении.

Увеличение выплат за рождение ребенка – что известно

Он отметил, что деньги для увеличения выплат за рождение ребенка планируют привлекать из-за границы. Ведь сейчас каждая украинская гривна идет на финансирование сил обороны Украины.

"Конечно, государство будет поддерживать молодых родителей. Ключевым фактором, который оказывает решающее влияние на уровень рождаемости, согласно всем исследованиям, является стабильность и безопасность. Когда человек имеет прогнозируемость и безопасность, решения относительно того, чтобы завести ребенка, принимаются проще", — пояснил Шмигаль.

За рождение ребенка в Украине выплаты составляют 41 тыс. 280 грн независимо от количества рожденных детей в семье. Этот показатель не изменялся с 2014 года.

"Если новый законопроект примут – выплаты семьям привяжут к прожиточным минимумам. А именно, 150 прожиточных минимумов за первого ребенка в семье, 100 – за второго и 50 – за третьего и каждого следующего. Таким образом, за рождение первого ребенка государство планирует выплачивать почти 400 тыс. грн помощи ”, – добавил Шмигаль.

Напомним, за последние 10 лет рождаемость в Украине снизилась на 40%.

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