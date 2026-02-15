- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
В Керчи и Тамане звучали взрывы: Крымский мост перекрыт уже несколько часов
В районе Керчи и на противоположном берегу Керченского пролива ночью раздавались взрывы, а движение по Крымскому мосту временно останавливали.
В районе Керчи и на противоположном берегу Керченского пролива вечером и ночью раздавались взрывы, о чем сообщают местные жители.
Об этом пишет "Крымский ветер".
По сообщениям из Керчи, слышны были звуки, похожие на работу российской противовоздушной обороны. Также о взрывах заявляли очевидцы над городом и в районе пролива. Информация о причинах и последствиях громких звуков официально не подтверждена.
В то же время, по данным подписчиков местных каналов, Керченский мост был перекрыт ориентировочно с 19:00 субботы и оставался закрыт более пяти часов. Официальных комментариев по поводу причин перекрытия пока нет.
Мониторинговые сообщества также уведомляют об активности беспилотников в регионе. Пока независимого подтверждения этой информации нет. Ожидаем официальные заявления.
Зеленский отметил, что Украина не поддержит никаких противоречащих Конституции решений.