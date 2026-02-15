ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

В Керчи и Тамане звучали взрывы: Крымский мост перекрыт уже несколько часов

В районе Керчи и на противоположном берегу Керченского пролива ночью раздавались взрывы, а движение по Крымскому мосту временно останавливали.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Крымский мост

Крымский мост

В районе Керчи и на противоположном берегу Керченского пролива вечером и ночью раздавались взрывы, о чем сообщают местные жители.

Об этом пишет "Крымский ветер".

По сообщениям из Керчи, слышны были звуки, похожие на работу российской противовоздушной обороны. Также о взрывах заявляли очевидцы над городом и в районе пролива. Информация о причинах и последствиях громких звуков официально не подтверждена.

В то же время, по данным подписчиков местных каналов, Керченский мост был перекрыт ориентировочно с 19:00 субботы и оставался закрыт более пяти часов. Официальных комментариев по поводу причин перекрытия пока нет.

Мониторинговые сообщества также уведомляют об активности беспилотников в регионе. Пока независимого подтверждения этой информации нет. Ожидаем официальные заявления.

Напомним, что Россия может посылать США сигналы о "признании" Крыма: Зеленский очертил позицию Украины

Зеленский отметил, что Украина не поддержит никаких противоречащих Конституции решений.

Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie