В Керчи и Ялте сообщают о работе ПВО и полете дронов: оккупанты пытаются прикрыть незаконную переправу

Вырва от удара дрона в Крыму / © из соцсетей

Реклама

В районе временно оккупированной Керчи ночью была слышна работа российских систем ПВО.

По сообщениям подписчиков мониторинговых ресурсов, в городе была зафиксирована стрельба со стороны российской противовоздушной обороны, в том числе из района Глазовки. Также сообщалось о полете дронов над населенными пунктами Багерово и Бондаренково.

По предварительным данным, ориентировочные места активности ПВО были нанесены на карту. Кроме того, установлена позиция, с которой в Керчи работал зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Именно из этих точек оккупанты пытаются прикрыть незаконно построенное сооружение через Керченский пролив.

Реклама

В поселке Советское представители российского МЧС прибыли на место падения обломков беспилотника – там образовалась воронка.

В то же время в Ялте местные жители сообщали о пролете реактивных беспилотников. По их словам, над морем дроны пытались перехватить российские истребители.

Официальные оккупационные структуры традиционно не предоставили детальную информацию о последствиях событий.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Украина уже никогда не вернет временно оккупированный Крым.