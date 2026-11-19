Крымский мост / © Associated Press

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Во временно оккупированной Керчи сообщают о мощных взрывах в районе Крымского моста . Очевидцы тоже видели яркие вспышки.

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на своих подписчиков.

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По их словам, раздалось по меньшей мере восемь взрывов, также были слышны звуки, которые они описывают как пролет ракет.

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Отдельные подписчики заявляют о двух попаданиях в железнодорожную часть моста. Эта информация требует подтверждения. Масштабы возможных повреждений неизвестны.

Атака на Крымский мост 17 ноября.

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские Силы обороны атаковали Крымский мост , в результате чего упала арка автомобильной части переправы. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это результат седьмого этапа многонедельной совместной операции СБУ и Генштаба, в ходе которой сначала уничтожали российские ПВО, радары и РЭБ. Для удара применили ряд вооружений, в том числе дроны "Паляница", "Рута", ракеты "Нептун", "Фламинго".

Эксперты отмечают, что быстрый ремонт поврежденной части Крымского моста невозможен из-за угрозы украинских дронов для плавучих кранов. Разрушение повлечет за собой в оккупированном Крыму фактическую блокаду, создав угрозу дефицита горючего и заставив РФ перенаправить военную логистику на уязвимый сухопутный коридор, что существенно ослабит южную группировку врага.

Кроме того, обломки конструкции перекрыли судоходный Керчь-Еникальский канал, надолго заблокировав выход из Азовского моря и остановив экспорт зерна и нефтепродуктов из речных и морских портов региона.

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