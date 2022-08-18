В Керчи сообщают о громких взрывах: вероятно, в районе Крымского моста (видео)

Поздним вечером четверга, 18 августа, в Керчи местные сообщают по меньшей мере о двух взрывах.

По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.

Об этом сообщают местные телеграммы каналы и российские средства массовой пропаганды.

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Как пишут в местных пабликах, жители временно оккупированного Керча массово сообщают о громком взрыве в городе. По их информации, взрывы слышно было в разных районах города, а также в близлежащих селах.

Российско-оккупационные "власти" отреагировали и заявили, что, по предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), опасности ни для города, ни для моста нет.

Напомним, в последнее время в аннексированном Крыму стало неспокойно. В августе в разных районах оккупированного полуострова произошел "хлопок" на военных объектах РФ. Недавно, 16 августа, в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы в воинской части российских оккупантов. Все, что известно об "инциденте" в воинской части кафиров.

Мощные удары россиян по Харькову являются местью за "хлопок" в Крыму - Игаль Левин

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