В Керчи сообщают о громких взрывах: вероятно, в районе Крымского моста (видео)

Поздним вечером четверга, 18 августа, в Керчи местные сообщают по меньшей мере о двух взрывах.
По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.
Об этом сообщают местные телеграммы каналы и российские средства массовой пропаганды.
Как пишут в местных пабликах, жители временно оккупированного Керча массово сообщают о громком взрыве в городе. По их информации, взрывы слышно было в разных районах города, а также в близлежащих селах.
Российско-оккупационные "власти" отреагировали и заявили, что, по предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), опасности ни для города, ни для моста нет.
Напомним, в последнее время в аннексированном Крыму стало неспокойно. В августе в разных районах оккупированного полуострова произошел "хлопок" на военных объектах РФ. Недавно, 16 августа, в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы в воинской части российских оккупантов. Все, что известно об "инциденте" в воинской части кафиров.
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