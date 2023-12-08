В Керчи загорелся газопровод: местные слышали взрывы, а власти не исключают диверсию

В ночь на 8 декабря в городе Керчь произошел пожар на газопроводе. Жители города слышали звуки взрывов.

Об этом сообщают СМИ и крымские Telegram-каналы.

"Горит на газовой трубе в районе улицы Генерала Петрова. На Промбазе взорвалась газовая труба, запах газа на весь район", — пишут в местных пабликах.

По данным российского портала "Известия", в результате пожара частично повреждена линия энергопередачи. На месте происшествия работает МЧС.

Местный Telegram-канал "МыКЕРЧЬ.РФ" сообщил, что восточная котельная в Керчи, обеспечивающая теплом около 30 тысяч человек, приостановила работу из-за чрезвычайного происшествия на линии газоснабжения.

Сообщается, что авария на газопроводе произошла между 2 и 3 часами ночи. На место происшествия прибыл представитель оккупационной администрации Керчи Олег Шевченко. По данным медиа, рассматривается версия о преднамеренном повреждении сетей.

Напомним, в России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод, там начался пожар.

В Керчи загорелся газопровод

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