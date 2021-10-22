В Киев доставили американские высокоточные противотанковые ракеты Javelin

Третья партия дополнительной военной помощи США прибыла в Украину.

В пятницу, 22 октября, самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь". В этом грузе — боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

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В оборонном ведомстве напомнили, что 10 и 18 октября в Украину уже были доставлены предыдущие две партии груза.

"Международная помощь для безопасности на 60 млн долларов стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, ранее США увеличили военную помощь Украине на 2022 год.

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