В Киев лично прибыл начальник штаба обороны Британии: о чем говорил с Зеленским

В четверг, 21 ноября, в Украину прибыла делегация из Великобритании во главе с начальником штаба обороны этого государства Энтони Радакином.

Об этом передает пресс-служба ОП.

На встрече, кроме президента Зеленского, также присутствовали главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

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В ходе встречи обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Великобританией, в частности, развитие и наращивание технологических способностей ВСУ.

Зеленский и Радакин уделили особое внимание военным потребностям Украины и дальнейшей помощи со стороны партнеров.

Шла ли речь о сегодняшнем ударе Россией межконтинентальной баллистикой по Украине, в пресс-службе не уточнили.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру.

Оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету. Вероятно, речь идет о РС-26 "Рубеж". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что утром 21 ноября РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике.

В Британии заявили, что их спецслужбы изучают, действительно ли РФ ударила межконтинентальной баллистикой по Украине.

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