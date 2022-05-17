В Киев на поезде "Стефания экспресс" вернулся Игорь Диденчук – музыкант из группы Kalush Orchestra

В Киев на поезде "Стефания экспресс" вернулся Игорь Диденчук – музыкант из группы Kalush Orchestra

Украинцы – нация героев, каждый из которых борется за нашу страну на своем фронте.

Сегодня, 17 мая, в столицу по железной дороге вернулся Игорь Диденчук – музыкант из группы Kalush Orchestra, которая одержала победу на нынешнем музыкальном конкурсе "Евровидение 2022", состоявшемся в Италии.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Диденчук приехал поездом №43/44 Ивано-Франковск – Киев, которому железная дорога дала имя "Стефания экспресс" – как знак почтения смелости музыкантов, которые, рискуя быть дисквалифицированными, после своего выступления призывали к спасению Мариуполя и военных из Азовстали", – сообщили в "УЗ".

"Мы тайком планировали это с самого начала. И не могли сделать иначе, потому что жизнь украинцев важнее любых конкурсов", – сказал Игорь Диденчук.

Отметим, группа Kalush Orchestra 15 мая выпустила эмоциональный клип на Stefania, снятый в руинах Бучи и Ирпеня. Лидер коллектива посвятил эту композицию своей маме. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину Stefania стала для многих символом борьбы и несгибаемости.

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