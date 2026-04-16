В Киев наконец-то идет потепление, но есть один нюанс: синоптики предупредили, чего ждать от погоды
16 апреля Киев и область накроет волна настоящего апрельского тепла — столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Однако синоптики советуют не прятать далеко зонтики, ведь днем и вечером ожидаются небольшие осадки.
В четверг, 16 апреля, в Киеве и области синоптики прогнозируют значительное потепление до +19, однако облачная погода к концу дня может смениться на небольшие дожди.
По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве и Киевской области на 16 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако уже днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет преобладать юго-западный и дуть со скоростью 5-10 м/с.
На территории области ночная температура воздуха составит от +3 до +8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметок +14…+19 градусов выше нуля.
В Киеве ночью ожидается от +6 до +8 градусов тепла, тогда как днем воздух прогреется до +16…+18 градусов тепла.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве 16 апреля ожидается небольшой дождь Температура воздуха днем составит от +16 до +17 градусов тепла.
«Наслаждаемся этим роскошным апрельским атмосферным сокровищем, ласковым теплом и надеждой на лучшее человеческое и Божье», — написала синоптик на своей странице в Facebook.
На погодном портале Sinoptik сообщают, что в столице следует ожидать облачной погоды, которая будет держаться до самого вечера. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов ночью до +17 градусов тепла днем.
