В Киев наконец-то идет потепление, но есть один нюанс: синоптики предупредили, чего ждать от погоды

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 16 апреля / © pexels.com

Реклама

В четверг, 16 апреля, в Киеве и области синоптики прогнозируют значительное потепление до +19, однако облачная погода к концу дня может смениться на небольшие дожди.

Подробнее — узнавайте в материале ТСН.ua.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве и Киевской области на 16 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако уже днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет преобладать юго-западный и дуть со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

На территории области ночная температура воздуха составит от +3 до +8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметок +14…+19 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается от +6 до +8 градусов тепла, тогда как днем воздух прогреется до +16…+18 градусов тепла.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве 16 апреля ожидается небольшой дождь Температура воздуха днем составит от +16 до +17 градусов тепла.

«Наслаждаемся этим роскошным апрельским атмосферным сокровищем, ласковым теплом и надеждой на лучшее человеческое и Божье», — написала синоптик на своей странице в Facebook.

Реклама

На погодном портале Sinoptik сообщают, что в столице следует ожидать облачной погоды, которая будет держаться до самого вечера. Вечером, возможно, пройдет дождь.

Температура воздуха будет колебаться от +9 градусов ночью до +17 градусов тепла днем.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине будет до +19 тепла.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.