В Киев неожиданно прибыли лидеры двух стран Евросоюза: о чем говорили с Зеленским

Президент Латвии и премьер-министр Польши встретились в столице Украины с президентом Украины.

В пятницу, 9 сентября, неанонсированный ранее визит в Киев совершили президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, опубликовав соответствующее видео.

Президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу отметил, что "рад видеть в Украине наших великих друзей".

“Латвия, Польша и народы этих стран – стабильные партнеры нашего государства. Очень ценим вашу постоянную поддержку и никогда не забудем об этом”, — говорится в сообщении.

О визите в Киев латвийский президент сообщил в своем Twitter.

"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить президента Владимира Зеленского в постоянной сильной поддержке Украины — пока она не победит в этой войне. Латвия поддерживает вас. Латвия поможет вам в восстановлении. Слава Украине", — написал Левитс, добавив фото, на котором он здоровается с Зеленским.

Сегодня мы находимся в Кииве в качестве @ZelenskyyUa Latvia's признанную сильную поддержку #Ukraine until victory in th war. #Latvia is your advocate. Латвия будет помогать в reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26 — Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022

Польский премьер также сообщил об этом визите в Twitter.

"Я в Украине. В месте, где творится история, где ведется борьба за свободу и безопасность всей Европы. В этой борьбе мы будем на стороне Украины до единственно возможного конца: полной победы”, — подчеркнул Моравецкий.

Джестем на Украине. W miejscu, gdzie tworzy się dziś historia, gdzie toczy się walka o wolność и bezpieczeństwo całej Европы. W tej walce będziemy stać po stronie Ukrainy do jedynego możliwego konca: pełnego zwycięstwa. pic.twitter.com/GpD65x5ukL — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 9, 2022

Что говорил Зеленский на встрече

Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи, в частности, первой ее части в объеме 5 млрд евро, а также за продвижение позиции Украины в ЕС.

“Они [Латвия и Польша] сделали амбициозные шаги по помощи Украине в вопросе предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС. Мы будем и дальше работать на этом уровне и будем делать все, чтобы мы со своей стороны выполнили обязательства, а они со своей стороны сделали все, чтобы в этом году мы открыли рабочий диалог о будущем конкретном вступлении Украины в Европейский Союз”, – сказал Владимир Зеленский. .

Президент также сообщил, что Украина сегодня получила поддержку Латвии и Польши по поводу санкционной политики в отношении Российской Федерации.

"Мы сегодня обсудили важный аспект визовых ограничений для туристов из РФ в "недружественную", как они говорят, Европу. Мне кажется, это совершенно справедливое решение. Мы сегодня говорили о том, что должны объединить круг таких стран, и он должен расширяться, чтобы Россия ощущала цену за эту войну”, – отметил украинский президент.

По его словам, во время встречи также были затронуты важные энергетические вопросы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина могла помочь Польше, и делаем все, чтобы в ближайшее время мы нашли ответ на будущие энергетические риски", – сказал Владимир Зеленский.

Главное из выступления президента Латвии

Эгилс Левитс отметил, что Латвия и Польша – друзья Украины и будут всегда оставаться на стороне украинского народа, который сейчас бьется не только за свою свободу, но и за всю Европу и весь свободный мир.

“Наш долг состоит в том, чтобы обеспечить вас всей необходимой помощью, чтобы Украина победила. Это долг всех демократических стран”, – подчеркнул президент Латвии.

Он также отметил, что Латвия помогает с реабилитацией раненых украинских военнослужащих, организовала летние лагеря для украинских детей, чем также поддерживает Украину в борьбе за свободу.

Кроме того, по словам латвийского президента, его государство начало специальную программу по восстановлению ряда объектов в Черниговской области, в частности, образовательных учреждений, чтобы дети могли вернуться к учебе.

Эгилс Левитс подчеркнул, что Латвия вместе с Польшей всячески способствуют европейской интеграции Украины, в частности обеспечив ускорение переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и была членом ЕС, ведь Европейский Союз — это объединение свободных демократических стран", — сказал он.

О чем говорил премьер Польши

Матеуш Моравецкий отметил, что Польша вместе со странами Балтии едва ли не активнее всего в Евросоюзе общаются с Европейской комиссией по финансовой поддержке Украины и продолжению политики санкций против государства-агрессора.

"Эти санкции будут усиливаться и с каждым месяцем будут более болезненными для российской экономики", — заверил он.

Премьер-министр Польши отметил продвижение украинских Вооруженных Сил в Харьковской области и пожелал, чтобы этот успех был первой ласточкой окончательной победы Украины над Россией в этой непровоцированной войне.

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"Из этой ужасной войны, из этой героической обороны должна родиться новая Европа — с Украиной как полноценным членом ЕС", — убежден Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что Европа, США и весь свободный мир должны помогать Украине в ее борьбе.

"Польша всегда будет организовывать эту помощь", — подчеркнул польский премьер-министр.

Матеуш Моравецкий рассказал, что во время переговоров сегодня обсуждался вопрос создания специального хаба, где осуществлялся бы ремонт военной техники и обучение украинских военных. Кроме того, речь шла об участии польских компаний в восстановлении Украины.

Он убежден, что благодаря сплоченности партнеров и героизма украинского народа эта победа наступит, а пространство европейских ценностей будет защищено.

"Я верю, что Украина победит. Что военная и финансовая помощь будет эффективна для окончательной победы”, – резюмировал он.

Напомним, с 19 сентября российским туристам закрывают въезд в Эстонию. Аналогичный шаг сделают другие страны Балтии и Польши.

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