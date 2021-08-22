В Киев прибыл самолет, который эвакуировал из Афганистана 83 человека

В Киев прибыл самолет, который эвакуировал из Афганистана 83 человека

На родину вернулся 31 украинец.

В Международном аэропорту "Борисполь" в воскресенье, 22 августа, сел военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных Сил с эвакуированными из Афганистана.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Украина продолжает возвращать своих граждан из Афганистана, где обострилась ситуация по безопасности. Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуированы 83 человека, в том числе 31 украинец. Делаем все, чтобы граждане во всем мире чувствовали защиту своего государства", — написал он в Twitter.

По информации пресс-службы Офиса президента, на родину вернулись 12 украинцев с военной базы. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что среди эвакуированных, в частности, журналисты Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности).

"Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула", — написал он на странице в Facebook.

Напомним:

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана.

за помощь в эвакуации из Афганистана. В свою очередь США разрабатывают новые пути перевозки американцев в аэропорт Кабула на фоне потенциальной угрозы со стороны "Исламского государства".

Новости мира: украинский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана

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