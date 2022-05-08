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В Киев возвращается временно поверенная США Кристина Квин и американские дипломаты

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В Киев возвращается временно поверенная США Кристина Квин и американские дипломаты

Радио Свобода

В Киев возвращается временно поверенная США Кристина Квин и другие американские дипломаты.

Об этом со ссылкой на пререлиз посольства США, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, посольство США заявило о возвращении в Киев Кристины Квин и других американских дипломатов. На их встречу уже приглашают украинских и мировых журналистов.

Возвращение посольства приурочено ко дню победы над нацизмом.

Напомним, что российские оккупанты сосредоточили основные усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры.

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