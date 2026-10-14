В Киеве 18-летний парень помогал россиянам настроить Starlink: как его накажут

В Киеве будут судить парня за помощь россиянам

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Киевские правоохранители разоблачили местного жителя, который пошел на сотрудничество с врагом и за деньги способствовал работе спутниковой связи Starlink для российских подразделений. 18-летнему киевлянину уже сообщили о подозрении в государственной измене, сейчас он находится под стражей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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В Киеве задержан 18-летний парень, который помогал оккупантам верифицировать Starlink

По данным следствия, парень вышел на связь с представителем РФ через мессенджер Telegram. Россияне предлагали ему заработок за специфическую услугу: проходить процедуру подтверждения личности для терминалов Starlink, использование которых блокировалось на временно оккупированных украинских территориях.

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Подозреваемый согласился на это предложение. Схема действовала летом: в июле и августе 2026 года молодой человек дважды посещал одно из почтовых отделений столицы. Там он успешно верифицировал в общей сложности 15 терминалов Starlink, оформив их на анкетные данные посторонних людей.

За каждое активированное устройство российские кураторы перечисляли на его криптовалютный кошелек около 160 долларов США.

Полученное оборудование россияне сразу переправляли на передовую — на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Там спутниковая связь помогала подразделениям армии РФ координировать силы, управлять войсками и поддерживать коммуникацию, что нанесло прямой ущерб государственной безопасности и обороноспособности Украины.

Теперь за совершенное парню грозит суровое наказание — от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с обязательной конфискацией имущества.

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© Киевская городская прокуратура

© Киевская городская прокуратура

14-летняя девушка по заданию ФСБ убила военного

Напомним, в Ровенской области завербованная российской ФСБ через Telegram 14-летняя школьница заманила в квартиру военного инструктора ВСУ, отравила его метадоном в напитке и задушила пакетом и шнуром, когда тот потерял сознание. Задержали подозреваемую на следующий день после убийства, а во время обыска изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с вражескими спецслужбами.

Расследование проводилось военной контрразведкой СБУ совместно с Нацполицией. Досудебное расследование завершено, а материалы производства по государственной измене и препятствования деятельности ВСУ переданы в суд с ходатайством о применении принудительных мер воспитательного характера, предусматривающего направление девушки в специальное учебно-воспитательное учреждение. Факт умышленного убийства расследуется в отдельном уголовном производстве.

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