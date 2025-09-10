В Киеве агенты ФСБ планировали провести теракты и диверсии: суд вынес приговор

Украинский суд / © euronews.com

Реклама

Два агента российской ФСБ получили тюремные приговоры за подготовку терактов и диверсий в Киеве. По материалам СБУ и Нацполиции, один из осужденных пытался взорвать полицейских в центре столицы, а другой поджигал автомобили ВСУ. Оба задержаны в конце 2024 года.

Об этом пишет СБУ.

Следствие установило, что злоумышленников завербовали через Telegram-каналы, где предлагали «легкие деньги».

Реклама

Один из осужденных — 43-летний мужчина, у которого было шесть судимостей. Он получил от ФСБ задачу взорвать патрульных полицейских. Чтобы это сделать, он установил «растяжку» с боевой гранатой в съемной квартире, а затем позвонил по телефону на 102, чтобы вызвать полицейских.

Второй агент — 42-летний автомеханик. Он устроил поджоги двух внедорожников ВСУ и отделения «Укрпочты». Для этого он слив бензин из машин своих клиентов.

Оба агента признаны виновными по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за террористический акт и диверсию. Судя по их сотрудничеству со следствием, суд назначил им наказание: одного приговорили к 10 годам, другого — к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента белорусского КГБ, собиравшего разведданные об оборонных объектах на северной границе Украины.

Также в Украине задержан народный депутат IX созыва от запрещенной политической партии «ОПЗЖ», который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Ранее мы писали о том, что киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали еще одного информатора ФСБ, корректировавшего массированные ракетно-бомбовые удары российских оккупантов по Харькову.