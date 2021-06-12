В Киеве апелляционный суд оставил Надежду Савченко без выплаты

Экс-нардепу не выплатят компенсацию за нанесенный моральный ущерб.

Киевский апелляционный суд отменил выплату 600 тысяч гривен морального ущерба экс-нардепу Верховной Рады Надежде Савченко. Она подавала иск из-за незаконного ареста и содержания под стражей.

Об этом говорится в реестре судебных решений, сообщает РБК Украина.

Депутата арестовали 23 марта 2018 года. Ее обвиняли в подготовке терактов и посягательстве на жизнь депутатов Верховной Рады. За решеткой Надежда Савченко находилась почти год, до апреля 2019.

Конституционный суд установил, что безальтернативное содержания под стражей подозреваемых в терроризме нарушает их конституционные права и является незаконным. На этом основании Савченко подала иск в суд с требованием выплатить ей 1,1 млн гривен моральной и материальной компенсации за нарушение ее прав во время пребывания под арестом.

В ноябре прошлого года Деснянский суд Киева частично удовлетворил ее иск. Суд постановил выплатить Надежды Савченко 600 тысяч гривен. Прокуратура это решение обжаловала. И вот сейчас апелляционный суд Киева вынес постановление.

"Решение Деснянского районного суда города Киева от 20 ноября 2020 года отменить с принятием нового судебного решения. Закрыть производство по делу по иску в Шевченковский районный суд города Киева, Офиса Генерального прокурора, Государственной казначейской службы Украины о возмещении материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями действиями или бездеятельностью органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда, а также актами, признанными неконституционными", — говорится в постановлении суда.

Напомним, что решающую роль в освобождении из российской тюрьмы Надежды Савченко сыграл тогдашний президент США Барак Обама. Об этом сказал адвокат Марк Фейгин.

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