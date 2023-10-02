В Киеве брат и сестра разбились после падения с 24 этажа: детали

В Днепровском районе Киева в понедельник, 2 октября, с балкона на 24 этаже выпали брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

По словам правоохранителей, около 12:00 в столичную полицию поступила информация о том, что вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни. Вероятно, они разбились в результате падения с 24 этажа.

“Предварительно полицейские установили, что погибшие – это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. В настоящее время полицейские общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших. После установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий стражи порядка предоставят событию соответствующую правовую квалификацию”, — рассказали в полиции.

Вели ли погибшие прямой эфир перед падением, пока неизвестно. Правоохранители сообщили сайту ТСН.ua, что сейчас устанавливают все детали трагического случая. А также были ли погибшие в прямом эфире перед своим поступком.

Напомним, в Броварах Киевской области в субботу, 30 сентября, из окна четвертого этажа выпал 4-летний мальчик.

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