В Киеве будут судить супругов за детскую порнографию: отчима также обвиняют в изнасиловании падчерицы

Суд / © Unsplash

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В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении супругов, которые, по данным следствия, изготовляли и продавали порнографический контент с участием несовершеннолетнего. Мужчине также инкриминируют изнасилование его 12-летней падчерицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Вещественные доказательства

Что известно о деле

По данным Святошинской окружной прокуратуры Киева, женщина и ее мужчина организовали на дому производство запрещенного контента. К съемкам они привлекали дочь женщины, которая в тот момент была несовершеннолетней.

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Правоохранителям о деятельности родственников девушка рассказала уже по достижении совершеннолетия. Она также заявила о сексуальном насилии со стороны отчима.

Подозреваемый

Супруги разоблачили в феврале 2026 года. Во время обыска в их квартире стражи порядка обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, видеофайлы с участием детей и другие предметы, которые, по данным следствия, использовались для создания запрещенного контента.

Выяснилось, что супруги не имели постоянной работы и зарабатывали на продаже видео. Контент, в том числе с участием несовершеннолетнего, они распространяли через Telegram-каналы.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей. Женщине в случае доказательства вины грозит до 15 лет лишения свободы, мужчине — пожизненное заключение.

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Подозреваемая

Досудебное расследование проводили правоохранители при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева.

Ранее в Киеве суд приговорил женщину, которая привлекала своих малолетних дочерей к созданию и распространению запрещенного контента ради заработка. По данным прокуратуры, речь идет о девушках в возрасте 8 и 10 лет, а впоследствии к незаконной деятельности женщина привлекла еще и свою несовершеннолетнюю куму. Оба обвиняемых признали вину в суде. Суд признал их виновными в изготовлении и распространении детской порнографии, а также принуждении малолетних к участию в создании такого контента.

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