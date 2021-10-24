В Киеве бывший работник ограбил заправку, откуда его уволили

Мужчину полиция задержала.

Бывший работник заправки вернулся на прежнее место работы с газовым баллончик и похитил оттуда 85 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

По данным правоохранителей все произошло на автозаправочной станции на проспекте Валерия Лобановского. Нападающий забрызгал слезоточивым газом лица работников заведения и ударил кассира, после чего забрал из кассы более 85 000 гривен и скрылся.

Полиция, прибывшая на место сразу начала розыск и благодаря камерам наблюдения быстро установила личность нападавшего. «Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лицо, ударил кассира и забрал из кассы восемьдесят пять тысяч пятьсот гривен и убежал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы выяснили, что к совершению преступления причастен бывший сотрудник заведения, которого недавно уволили. Это — ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства», — рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев.

Мужчину задержали и предъявили подозрение по статье о разбое. Полицейские готовят ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В рамках досудебного расследования мы проверяем причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы», — добавил подполковник полиции Александр Хальзев.

А на днях в Киеве произошло другое ограбление. Пенсионерку ограбил местный дворник, который проник в квартиру, сорвав дверную цепочку. Правонарушитель связал ей руки веревкой и запихал в рот тряпку и требовал признаться, где спрятаны деньги.

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