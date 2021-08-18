В Киеве чиновники попались на создании мошеннической схемы, благодаря которой украли 30 млн гривен: как она работает

В Киеве чиновники попались на создании мошеннической схемы, благодаря которой украли 30 млн гривен: как она работает

В схему были вовлечены руководители одного из столичных КП, а также сотрудники предприятий-подрядчиков.

В Киеве чиновники разработали мошенническую схему, благодаря которой вывели из бюджета города почти 30 млн гривен. Деньги, которые присвоили нечистые на руку чиновники, должны были пойти на восстановление столичных детских садиков и школ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, мошенническую схему организовало руководство КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Действовала она через предприятия, которые они контролировали. Сами же предприятия участвовали в капитальных строительных и ремонтных работах.

"Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Случалось, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "выполнены". По данным следствия, в течение 2019 года коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму свыше 120 млн гривен, 30 млн из которых вывели в "тень", распределив их между участниками сделки", — рассказали в пресс-службе СБУ.

В ходе следственных действий копы провели 11 обысков в офисных помещениях, находящихся по адресам проживания чиновников и сотрудников предприятий.

"В частности, обыск проведен в кабинете одного из заместителей председателя КГГА, курирующий указанное коммунальное предприятие. В ходе обысков изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, печати", — добавили в СБУ.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины, правоохранители проводят строительно-технические и экономические экспертизы.

Чиновникам, которые участвовали в мошеннической схеме, грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве киберполиция разоблачила мошенников, которые организовали фейковых инвестиционную онлайн-платформу.

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