В Киеве ГБР остановило авто с экс-начальником Одесского ТЦК Борисовым: что известно (видео)

Евгений Борисов / © Telegram/Игорь Мосийчук

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В среду, 10 июня, работники ГБР задержали автомобиль бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и видеоматериалы, предоставленные подписчиками издания.

Проверка ГБР Борисова в Киеве — что известно

Сообщается, что на блокпосту на выезде из Киева в направлении Одесской трассы стражи порядка остановили внедорожник марки BMW. Как отмечают очевидцы, по опознавательным знакам на форменной одежде можно идентифицировать представителей Государственного бюро расследований.

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Одним из пассажиров автомобиля, с которым общались правоохранители, оказался экс-начальник Одесского военкомата Евгений Борисов.

По информации собеседника «Украинской правды» в правоохранительных органах, текущие следственные действия, в частности обыски, проводятся в рамках уголовного производства по легализации средств, полученных незаконным путем.

У Києві ДБР зупинило авто з ексначальником Одеського ТЦК Борисовим / © Українська правда

Дело Евгения Борисова — что известно

Ранее мы писали о том, что 26 сентября бывшего главу Одесского ТЦК Евгения Борисова выпустили из СИЗО после внесения рекордного залога в 44 млн. грн. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблениях. К оплате присоединились адвокаты бывшего президента Януковича Виталий Сердюк и Александр Бабиков.

Впоследствии бывший военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, фигурирующий по делу о самовольном уходе из воинской части, вышел из-под стражи. За него внесли залог более 20 миллионов гривен.

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Ранее ТСН.ua писал о начале истории, связанной с бывшим главой Одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым.

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