- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве ГБР остановило авто с экс-начальником Одесского ТЦК Борисовым: что известно (видео)
ГБР провело следственные действия в отношении бывшего одесского военкома Борисова, подозреваемого в отмывании денег.
В среду, 10 июня, работники ГБР задержали автомобиль бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и видеоматериалы, предоставленные подписчиками издания.
Проверка ГБР Борисова в Киеве — что известно
Сообщается, что на блокпосту на выезде из Киева в направлении Одесской трассы стражи порядка остановили внедорожник марки BMW. Как отмечают очевидцы, по опознавательным знакам на форменной одежде можно идентифицировать представителей Государственного бюро расследований.
Одним из пассажиров автомобиля, с которым общались правоохранители, оказался экс-начальник Одесского военкомата Евгений Борисов.
По информации собеседника «Украинской правды» в правоохранительных органах, текущие следственные действия, в частности обыски, проводятся в рамках уголовного производства по легализации средств, полученных незаконным путем.
Дело Евгения Борисова — что известно
Ранее мы писали о том, что 26 сентября бывшего главу Одесского ТЦК Евгения Борисова выпустили из СИЗО после внесения рекордного залога в 44 млн. грн. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблениях. К оплате присоединились адвокаты бывшего президента Януковича Виталий Сердюк и Александр Бабиков.
Впоследствии бывший военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, фигурирующий по делу о самовольном уходе из воинской части, вышел из-под стражи. За него внесли залог более 20 миллионов гривен.
Ранее ТСН.ua писал о начале истории, связанной с бывшим главой Одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым.