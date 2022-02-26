В Киеве действуют диверсанты: Кличко рассказал, как они выглядят

В Киеве действуют диверсанты: Кличко рассказал, как они выглядят

В городе произошло несколько столкновений с дивергруппами.

В Киеве действуют российские диверсионные группы: армии агрессора нет.

Об этом в своем видеообращении сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам городского головы, было несколько столкновений.

Кличко рассказал, как выглядят группы диверсантов:

вооруженные,

одеты в гражданскую одежду,

разговаривают на русском языке с типичным акцентом.

Напомним, мэр Кличко сообщал, что российских оккупационных войск в украинской столице Киеве нет. По его словам, враг пробует. В частности со стороны Гостомеля и Житомира.