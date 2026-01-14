В Киеве действуют экстренные отключения света, почасовые графики не применяются

Свет / © unsplash.com

В Киеведействуют экстренные и аварийные отключения электроэнергии, возвращение к почасовым графикам пока не прогнозируется.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев

По их словам, сейчас в Киеве применяются именно экстренные или аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений временно не используются, и перспектив их введения в ближайшее время нет.

Самая сложная ситуация наблюдается на левом берегу столицы. Там объективно зафиксированы наибольшие повреждения энергетической инфраструктуры. На всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы в круглосуточном режиме.

В то же время в городских властях подчеркивают, что энергетические объекты значительно сложнее для ремонта, чем, например, трубопроводы или другие элементы коммунального хозяйства. Если аварии на теплосетях удается ликвидировать в течение нескольких часов, то восстановление энергетической инфраструктуры требует значительно больше времени.

Так, накануне аварийную ситуацию на трубопроводах удалось устранить в течение шести-семи часов, после чего начался запуск теплоснабжения в микрорайоне ТРМК. В то же время энергетические объекты, поврежденные в результате ракетных ударов, требуют сложных и длительных работ.

В связи с этим в городе пока сохраняется режим экстренных отключений. Назвать конкретные сроки полного восстановления стабильного электроснабжения в столице сегодня невозможно, подчеркнули в городских властях.

Напомним, ранее мы писали о том, что городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей готовиться к худшему сценарию- полному отсутствию света в течение 24 часов.