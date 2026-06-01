В Киеве дорожный конфликт закончился стрельбой — водитель получил пулю в живот
Из-за ссоры на дороге киевлянин едва не застрелил другого мужчину.
В Киеве водитель во время дорожного конфликта устроил стрельбу. Он уже задержан, теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщили в полиции Киева.
«Мужчина совершил три выстрела в сторону другого водителя. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями», — говорится в сообщении ведомства.
В столице была введена специальная полицейская операция и на поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции. Злоумышленник прятался на даче в Киевской области.
Полицейские выяснили, что между водителями случился дорожный спор из-за выяснения приоритета на дороге. Во время ссоры фигурант достал пистолет и трижды выстрелил в сторону 41-летнего водителя, после чего скрылся с места происшествия. В результате стрельбы одна из пуль попала мужчине в живот. Он госпитализирован с огнестрельным ранением.
При силовой поддержке спецподразделения КОРД следователи провели обыск в доме фигуранта и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пистолет изъят.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
