В Киеве дорожный конфликт закончился стрельбой — водитель получил пулю в живот

В Киеве водитель во время дорожного конфликта устроил стрельбу. Он уже задержан, теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Мужчина совершил три выстрела в сторону другого водителя. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями», — говорится в сообщении ведомства.

В столице была введена специальная полицейская операция и на поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции. Злоумышленник прятался на даче в Киевской области.

Задержание злоумышленника

Полицейские выяснили, что между водителями случился дорожный спор из-за выяснения приоритета на дороге. Во время ссоры фигурант достал пистолет и трижды выстрелил в сторону 41-летнего водителя, после чего скрылся с места происшествия. В результате стрельбы одна из пуль попала мужчине в живот. Он госпитализирован с огнестрельным ранением.

При силовой поддержке спецподразделения КОРД следователи провели обыск в доме фигуранта и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пистолет изъят.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

