В Киеве дождь и +13°, в Карпатах мокрый снег: смена погоды 30 сентября
Юг Украины накроют сильные дожди, в центре и на востоке — сильный ветер.
В Украине во вторник, 30 сентября, облачно с прояснениями. Умеренные, в Одесской и Николаевской областях днем местами сильные дожди, лишь на северо-востоке и востоке страны без осадков.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, в Закарпатье и крайнем юге страны до 17°.
На высокогорье Карпат мокрый снег; температура ночью и днем около 0°С.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 30 сентября облачно с прояснениями. Дождь.
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 9-14°;
В Киеве ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.
