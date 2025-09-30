В Киеве дождь и +13°, в Карпатах мокрый снег: смена погоды 30 сентября

В Украине ожидается дождливая погода / © ТСН

В Украине во вторник, 30 сентября, облачно с прояснениями. Умеренные, в Одесской и Николаевской областях днем местами сильные дожди, лишь на северо-востоке и востоке страны без осадков.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, в Закарпатье и крайнем юге страны до 17°.

На высокогорье Карпат мокрый снег; температура ночью и днем около 0°С.

Карта погоды на последний день сентября / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 30 сентября облачно с прояснениями. Дождь.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 9-14°;

В Киеве ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.

