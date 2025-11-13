ТСН в социальных сетях

Категория
Украина
Количество просмотров
215
1 мин

В Киеве горит детский сад: что известно

Причина пожара в детском саду на проспекте Науки в Киеве пока неизвестна.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пожар в Киеве

В Голосеевском районе Киева пылает детский сад. На месте работают спасатели.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Малыша, к счастью, успели эвакуировать. Ожидаем детали.

Напомним, вчера, 13 ноября, в Киеве горело кафе.

Как сообщили спасатели, возгорание произошло в помещении заведения на Севастопольской площади. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Новость дополняется
215
