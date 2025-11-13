- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве горит детский сад: что известно
Причина пожара в детском саду на проспекте Науки в Киеве пока неизвестна.
В Голосеевском районе Киева пылает детский сад. На месте работают спасатели.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Малыша, к счастью, успели эвакуировать. Ожидаем детали.
Напомним, вчера, 13 ноября, в Киеве горело кафе.
Как сообщили спасатели, возгорание произошло в помещении заведения на Севастопольской площади. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Новость дополняется