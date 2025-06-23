В Киеве хотели убить Дмитрия Гордона: глава СБУ рассказал детали о покушении

Дмитрий Гордон

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В Киеве агентурная сеть ФСБ готовила повторное покушение на украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона.

Об этом передает пресс-служба СБУ и сам глава Службы безопасности Василий Малюк на встрече с журналистами.

В результате многоэтапной спецоперации Службы безопасности в Киеве одновременно задержаны 4 агентурно-боевые группы ФСБ и их координатор (резидент), которые готовили заказное убийство. За убийство Гордона россияне обещали вознаграждение в размере 400 тыс. долларов США.

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Псевдооппозиционер с Кавказа

Подготовку к покушению на известного журналиста оккупанты поручили глубоко законспирированному агенту в Киеве. Им оказался 36-летний гражданин РФ с Северного Кавказа, которого ФСБ отправила в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом «политического изгнанника» из России. Речь идет о дагестанском «этнонациональном воровском сообществе», которое использовалось ФСБ.

Задержанный агент ФСБ / © СБУ

«Он все время выполнял задачи ФСБ, делал это очень профессионально, очень законспирировано. В Украине вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного чиновника МВД для того, чтобы расширить свои возможности», — рассказал Василий Малюк.

Для большей конспирации российская спецслужба сфабриковала против своего же агента уголовные дела и объявила в розыск.

Как планировали убить Гордона: детали операции

После начала полномасштабной войны фигурант получил задание от куратора: создать в Киеве агентурно-боевые группы выходцев из Северного Кавказа. Найдя «единомышленников», он приобрел за средства ФСБ несколько авто, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами.

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За рулем этих машин агенты шпионили за Гордоном, чтобы установить его распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны.

По замыслу ФСБ, после нападения на потерпевшего с огнестрельным оружием киллер должен был быстро скрыться с места происшествия, избавиться от средств преступления и «залечь на дно». Для этого резидент подыскивал мотоцикл.

«Если Дмитрий был бы один, то планировали убить коротким пистолетом, если с охранником — то длинным оружием, то есть автоматом, а потом добить пистолетом», — уточнил Малыш.

Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала резидента и всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки к покушению.

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Также было установлено, что эти злоумышленники получили дополнительные задания на корректировку вражеского огня и «заказ» на воюющих за Украину иностранцев. Среди них был россиянин, в настоящее время воюющий за наше государство в составе РДК.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По Гордону «работала» еще одна сеть

По словам Василия Малюка, по покушению на Гордона работала еще одна сеть, возглавляемая бывшим нардепом-регионалом, сегодня уже заключенным, о котором идет речь — Грушевский Виталий Анатольевич.

«Он производил визуальное наблюдение, ФСБ его инструктировало, также подтянул несколько помощников. Среди них были, кстати, журналисты, но они не были в полноте контакта с ФСБ, хотя выполняли отдельные задачи. А в дальнейшем пошли на соглашение, еще дали нам подробные показы», — отметил он.

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Малыш говорит, что эта группа хотела убить Гордона с помощью СВУ (самодельное взрывное устройство) или организовать ракетно-шахедный удар.

«Они занимались этим долго. Для наблюдения задействовали, в том числе, технические средства, видеорегистраторы (напротив офиса запарковали машину с видеорегистратором в онлайне). Следили, когда Дмитрий приезжает и уезжает. „Топали“ рядом с его домом и для нас, как для профессионалов, это было на поверхности», — добавил глава СБУ.

Почему именно Дмитрий Гордон

Глава СБУ Василий Малюк на встрече с журналистами уточнил, что Гордон триггерит россиян, ведь у журналиста большая категория зрителей, находящихся и в России, и на временно оккупированных территориях.

«У Дмитрия Гордона очень большая аудитория. Его смотрят и прислушиваются и в России, и на временно оккупированных территориях. Он много работает, многие его смотрели и смотрят. Он выражает проукраинские взгляды искренне и откровенно, которые натягивает россиянам на головы. Наш Гордон их триггерит конкретно. Путинский режим считает его главным пропагандистом Украины», — объяснил Малюк.

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Глава СБУ напомнил, что в 2023 году Путин подписал распоряжение, которым дал задачу организовывать террористические акты в Украине, в том числе этот, чтобы создавать в Украине диверсионный шум.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ нейтрализовала еще одну агентурную сеть, готовившую теракты в Украине, в том числе убийство Дмитрия Гордона.