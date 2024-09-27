В Киеве и большинстве областей Украины раздается воздушная тревога – вторая за сутки: что известно

Зафиксированы пуски "Кинжалов", в частности четыре ракеты летят на Староконстантинов.

В пятницу, 27 сентября, в 16:55 в Киеве, а затем и по всей Украине объявлена воздушная тревога – вторая за сутки.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Взлет 2-х бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Зафиксированы пуски "Кинжалов"... Две ракеты на Староконстантинов. Скоростная цель на Кременчуг", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 сентября Киев атаковало более полутора десятков "Шахедов". Боевая работа в воздушном пространстве столицы и на ее подступах велась в течение пяти часов. В результате падения обломков произошла разгерметизация газовой трубы.

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