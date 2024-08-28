В Киеве и четырех областях Украины отменили экстренные отключения света

Теперь в этих регионах будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Экстренные отключения света 28 августа были отменены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Экстренные отключения света были отменены по указанию "Укрэнерго".

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"По указанию Укрэнерго возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале", — говорится в заявлении ДТЭК.

К слову, по мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко , жесткие графики отключений света в Украине могут продолжаться до выходных. После этого ожидается улучшение ситуации с электроэнергией.

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