В Киеве и Днепре сняли ограничения на скорость движения транспорта: список улиц

Такой режим будет действовать до 1 ноября.

В Киеве и Днепре на некоторых участках дорог с 1 апреля увеличена разрешенная скорость движения транспорта до 80 и 70 км/ч. соответственно.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Киевский городской совет определил перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспорта до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября 2024 года.

Список улиц Киева, где увеличили разрешенную скорость движения

Просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).

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"Напоминаю, что скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч." – подчеркнул Белошицкий.

Также Днепровский городской совет определил список участков улиц, на которых разрешается скорость движения транспорта до 70 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября 2024 года.

Улицы Днепра, где увеличили разрешенную скорость движения

Ул. Набережная Заводская, за исключением участков:

в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова; от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроительной);

ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";

ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского к Усть-Самарскому мосту (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

В местах, где изменился скоростной режим, камеры автофиксации перенастроены на актуально разрешенную скорость.

К слову, согласно решению Совета обороны Киева от 28 марта, в столичном метро должны ужесточить контроль на станциях, в том числе с применением ручных металлодетекторов.

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