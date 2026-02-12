- Дата публикации
В Киеве и Днепре зафиксировали попадания и пожары после атаки РФ
Враг атакует Украину ударными БПЛА и ракетами.
В результате вражеской атаки на Киев было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки.
Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.
Он заявил, что падение обломков было зафиксировано в Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах Киева.
Также в Деснянский и Дарницкий районы были вызваны бригады медиков.
В свою очередь, начальник Днепровской ОВА Александр Ганжа сообщил о последствиях атаки на Днепр.
«В результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар», — говорится в сообщении.
Предварительно обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 12 февраля обстреляла баллистическими ракетами Киев и Днепропетровщину.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 февраля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.