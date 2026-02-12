ТСН в социальных сетях

В Киеве и Днепре зафиксировали попадания и пожары после атаки РФ

Враг атакует Украину ударными БПЛА и ракетами.

Игорь Бережанский
Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

В результате вражеской атаки на Киев было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

Он заявил, что падение обломков было зафиксировано в Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах Киева.

Также в Деснянский и Дарницкий районы были вызваны бригады медиков.

В свою очередь, начальник Днепровской ОВА Александр Ганжа сообщил о последствиях атаки на Днепр.

«В результате вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар», — говорится в сообщении.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 12 февраля обстреляла баллистическими ракетами Киев и Днепропетровщину.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 февраля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.

